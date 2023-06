Stiri pe aceeasi tema

- ”Astazi marcheaza un nou inceput pentru o abordare cuprinzatoare, orientata spre prevenire si cu o abordare a mai multor parti interesate de sanatatea mintala la nivelul UE”, a declarat Stella Kyriakides, comisarul UE pentru sanatate si siguranta alimentara, intr-un comunicat. ”Trebuie sa distrugem…

- Deși suntem un oraș prosper și in creștere continua, ne confruntam cu o situație ingrijoratoare: lipsa de spații verzi și de zone de recreere adecvate pentru noi, locuitorii Brașovului. Consider ca este inacceptabil sa fim privați de oportunitatea de a beneficia de parcuri noi. In plus, spațiile de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), tragand invataminte din pandemia de Covid-19, a lansat, sambata, o retea mondiala de detectare a maladiilor infectioase, relateaza AFP.Reteaua internationala de monitorizare are ca scop detectarea rapida a amenintarilor reprezentate de maladiile infectioase…

- Pfizer/BioNTech vrea ca statele membre UE sa plateasca, in contextul excedentului de vaccinuri COVID-19, jumatate din pretul pentru fiecare din cele aproximativ 70 de milioane de doze de vaccin anti-Covid anulate, potrivit unei propuneri inaintate catre Uniunea Europeana. Financial Times scrie, citand…

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 a scazut cu 95% de la inceputul anului, a anunțat, miercuri, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), avertizand ca totuși virusul este in continuare in circulație. Potrivit OMS, virusul nu da semne de dispariție, motiv pentru care toate țarile trebuie sa invețe…

- O infecție fungica mortala, greu de tratat, se raspandește rapid, intr-un ritm „alarmant”, afirma Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). Cazurile din SUA aproape ca s-au dublat in 2021, de la 756 la 1.471, precizeaza raportul CDC, noteaza BBC. Oamenii sanatoși nu sunt expuși riscului…

- Verde, ecologic, sustenabil – sunt cuvinte pe care le auzim tot mai des in industrii diverse, de la auto la moda. Una dintre cele mai hot tendințe ale momentului la nivel european a adus o serie de schimbari cu un impact semnificativ asupra stilului de viața al oamenilor. Consumam hrana bio, colectam…

- Datele publicate pe site-ul USAspending.gov, care arata, oficial cum sunt cheltuiți banii publici in Statele Unite, au scos la iveala detalii șocante despre Covid-19. Astfel, aflam ca Departamentul pentru Aparare al SUA a finanțat cercetarile privind Covid-19 din 2019, cand inca noul coronavirus nu…