- Noua lege privind prelungirea termenelor pașapoartelor electronice de la 5 la 10 ani a fost adoptata. Actul normativ a fost trimis catre Klaus Iohannis pentru promulgare. Legea va intra in vigoare la 30 de zile dupa publicarea in Monitorul Oficial.

