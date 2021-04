Un nou centru pentru depistarea infecțiilor cu COVID-19 Spitalul General CF Simeria vine in intampinarea persoanelor interesate cu mai multe tipuri de teste pentru detectarea anticorpilor IgG/IgM si antigenului SARS-COV-2. Astfel, potrivit reprezentanților unitații medicale, la spitalul General CF Simeria se pot efectua teste imunocromatografice 2019-nCoV pentru detectarea anticorpilor IgG/IgM. 80 de lei costa un astfel de test. Tot la unitatea medicala se mai fac teste rapide antigen cu eliberarea rezultatelor in maxim 40 de minute de la recoltare, iar prețul este de 120 de lei. Se mai realizeaza teste detectarea anticorpilor… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

