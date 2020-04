Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a transmis ca noul coronavirus nu se transmite prin aer. Așadar, maștile de protecție nu sunt necesare unei persoane care nu are virusul și nu intra in contact cu o persoana infectata. Potrivit celui mai nou studiu realizat de OMS, Covid-19 se poate transmite prin tuse…

- 18 persoane din Republica Moldova infectate cu Coronavirus au fost tratate. Totodata, la aceasta ora raman a fi in stare grava 43 de pacienți. Despre aceasta a anunțat ministra Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu.

- Un taxator din capitala este suspectat de coronavirs, asta dupa ce a intrat in contact cu o ruda venita din Italia. Informația a fost confirmata de serviciul de presa al Regiei Transport Electric Chișinau.

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița…

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate…

- Ministrul sanatații, Victor Costache, a declarat joi, la inceputul ședinței de guvern ca Romania este pregatita in cazul in care vor fi confirmate cazuri de infecție cu temutul virus din China. Conform protocoalelor, au fost stabilite și spitalele care se vor ocupa de eventualele cazuri de infecție…

- Este stare de urgenta in China si Hong Kong, alerta maxima in Malaiezia, Coreea de Sud si Japonia, 3 cazuri in Europa – Franta a raportat recent imbolnaviri, iar in Statele Unite si in Canada s-au inregistrat 5, respectiv 1 caz de imbolnaviri cu coronavirus 2019nCov.

- Manifestanții din Hong Kong au aruncat, duminica seara, cucocktailuri Molotov intr-o cladire goala pregatita sa devina centru decarantina pentru persoanele infectate cu coronavirus. Un incendiu puternic a izbucnit la intrarea in respectivacladire, inainte ca pompierii sa intervina. ”Aceste acte distructive…