Un nou centru de testare pentru virusul COVID-19, de tip drive-thru, s-a deschis in zona de Nord a capitalei

- Un nou centru te testare pentru virusul COVID-19, de tip drive-thru, s-a deschis in zona de Nord a capitalei. Centrul aparținand clinicii REVIVE Health se afla pe Strada Erou Iancu Nicolae 103 B vizavi de centrul comercial JolieVille. Testarea are loc in condiții de siguranța și comoditate,…

- Sute de teste rapide COVID au ajuns la Spitalul Județean de Urgența Buzau, fiind utilizate la U.P.U., dar și de medicii de pe celelalte secții. „Va anunțam ca la U.P.U. a S.J.U. Buzau au ajuns 600 de teste rapide pentru depistarea Covid-19, dintre cele 43.000 de teste oferite de Ministerul Sanatații.…

- Incepand de astazi, 16 noiembrie, brașovenii au un nou centrul de colectare de probe pentru testele COVID-19. Noua locație de recoltare este in cartierul Noua, la Centrul pentru Persoane Varstnice, pe strada Gladiolelor. Potrivit viceprimarului Flavia Boghiu, prin infiintarea noului centru va creste…

- Creșterea alarmanta, zi de zi, a numarului de noi imbolnaviri de COVID-19, dar și sezonul rece, caracterizat prin apariția a tot mai multe cazuri de gripa in randul populației, a determinat centrele de testari sa ofere cat mai multe variante de teste .Centrul OK Medical, specializat in testari…

- Testele clinice ale unui vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat de grupul farmaceutic american Johnson&Johnson, au fost suspendate dupa ce unul dintre participanții la teste s-a imbolnavit, relateaza Agerpres.”Am oprittemporar dozarea suplimentara in toate testele noastre clinice ale unui vaccinexperimental…

- Un cetațean spaniol care s-a vaccinat voluntar cu vaccinul aflat in teste la Universitatea Oxford a fost testat pozitiv, la doar patru luni de cand a primit doza anti-COVID-19. Testele la care participa barbatul sunt realizate de gigantul farmaceutic AstraZeneca. Voluntarii primesc, fara ca ei sa știe,…

- Transportatorii aerieni globali au cerut marti testarea pentru Covid-19, pe aeroporturi, a tuturor pasagerilor curselor internationale, pentru inlocuirea carantinelor care, in opinia lor, amplifica scaderea traficului, transmite Reuters. Testele cu antigen, rapide si ieftine, care pot fi administrate…

- Inspectoratul Școlar Bistrița-Nasaud a aflat din presa ca o parte dintre profesorii Liceului Tehnologic „Grigore Moisil” nu au acceptat sa-și faca testul pentru Covid-19. Primaria Bistrița a alocat 300.000 de lei pentru testarea tuturor profesorilor și personalului auxiliar din școli, gradinițe și creșe.…