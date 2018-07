Stiri pe aceeasi tema

- Un nou sediu pentru Serviciul de eliberare a pasapoartelor se va deschide saptamana viitoare in mall-ul ParkLake din Sectorul 3 al Capitalei, urmand sa fie relocate acolo sediile din Soseaua Pipera si din Piata Amzei. Dupa deschiderea acestui nou sediu, pentru regiunea Bucuresti-Ilfov vor fi eliberate…

- OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de merdiu pentru proiectul “Forarea si echiparea sondei 356 Pordeanu” propus a fi amplasat in comuna Dudestii Vechi, extravilan, CF nr. 402620, nr. Cad. A358/1/15, jud. Timis. Informatiile privind proiectul…

- Romani sunt printre cetațenii europeni cu cele mai mici venituri, dar in top la consum. Prioritațile au ramas mancarea, bautura, țigarile și plata facturilor și nu dezvoltarea personala, concediile sau sanatatea. Avem mai mulți bani, dar și cheltuieli mai mari! Mancarea, alcoolul, țigarile și plata…

- Tot mai mulți aradeni solicita eliberarea pașaportului, fie in regim de urgența, fie ca vorbim de pașaportul electronic. Potrivit datelor Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Arad, de la inceputul acestui an au fost depuse nu mai puțin de 5.900 cereri, creșterea…

- "Am primit multe mesaje astazi de la oameni care se intorceau de la mare, pe Autostrada Soarelui, ca nu pot plati taxa de pod la Fetești prin SMS, deoarece sistemul nu funcționeaza. Mi se pare inadmisibil ca intr-o zi cu trafic atat de intens pe autostrada sa existe probleme cu sistemul de plata.…