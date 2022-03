Un nou centru de adăpost pentru refugiați în sala sportivă de la Ciorescu In aceasta noapte a fost amenajat un nou adapost de urgența in sala sportiva de la Ciorescu, cu ajutorul militarilor Armatei Naționale și cu utilizarea paturilor pliante, a paturilor și pernelor primite de la donatori externi. Adapostul are o capacitate de circa 500 locuri, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. Peste 7500 de refugiați sunt plasați in centrele de plasament și adaposturi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

