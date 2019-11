Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Bocșa, județul Caraș-Severin, se lupta in instanța pentru a obține adopția Gabrielei, o fetița de șapte ani pe care o au in plasament de la varsta de un an. Aceștia au fost anunțați ca fetița va fi luata cu forța.

- Familia din Bocsa (Caras-Severin) care se lupta in instanta ca sa obtina adoptia fetitei de 7 ani pe care o are in plasament de la un an, a fost anuntata ca, miercuri, executorul judecatoresc si angajati ai Directiei de Protectia Copilului vor trece la executarea silita si vor lua fetita cu forta.

- Familia adoptiva a Sorinei, in sanul careia a crescut timp de șapte ani, traiește cu speranța ca intr-o zi copila se va intoarce in Romania. Sorina a fost adoptata in aceasta vara de o familie de romani ce traiește in America.

- Soții Șaramat au cerut anularea adopției, iar procesul se judeca in ciuda obiecțiilor ridicate de parinții adoptivi, susține Romania TV. Judecatorii Tribunalului București au respins obiecțiunile ridicate in acest caz de catre avocatul familiei Sacarin, dar și de catre reprezentanții Protecției…

- Mihaela Adriana, fetita de 11 ani data disparuta vineri, a fost gasita moarta, la 48 de ore de la anuntul disparitiei sale. Trupul fara viata al celei mici a fost descoperit, pe un camp, la doar patru kilometri departare de locuita sa. Si, potrivit unor surse, fetita ar fi fost omorata la jumatate de…

- Sorina, fetița din Baia de Arama al carui caz a șocat Romania, a inceput școala astazi. Micuța apare intr-un clip video fericita și foarte pozitiva la prima vedere cu viitorii colegi din America, loc unde va studia de acum incolo. Cum arata micuța și cum s-a pregatit pentru noul inceput departe de țara…

- Au aparut noi imagini cu Sorina, fetița din Baia de Arama, adoptata in America. Micuța in varsta de noua ani la inceput deja școala acolo, iar pe langa cursuri, aceasta merge și la inot, gimnastica și pian.

- Doua fete cu varste de 12 și 14 ani din localitatea Giurcani, comuna vasluiana Giurcani au fost luate din familia maternala care le creștea in urma suspiciunii ca cea mai mica ar fi fost violata de asistentul maternal. Fata de 12 ani se afla in familia respectiva de 7 ani, iar cea de 14 ani, de la naștere.…