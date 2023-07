Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Urziceni a ajuns sa nasca pe asfalt, chiar in fața spitalului din oraș, dupa ce nu a fost primita in spital.In imaginile postate pe rețelele sociale, se vede cum femeia care e in travaliu este ajutata de un echipaj de la ambulanța.”Ca urmare a imaginilor aparute in mediul online, cu privire…

- Un al doilea caz șocant la Urziceni, dupa ce o gravida nu a fost primita in unitatea medicala și a fost lasata sa nasca pe trotuar. Un barbat de 32 de ani a murit la domiciliul sau, la scurt timp dupa ce fusese consultat si tratat la spitalul din Urziceni. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a […]…

