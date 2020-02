Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de numai patru ani a murit, dupa ce o clinica din Pitești a efectuat o anestezie generala ilegala. A intrat intai in coma, chiar pe scaunul stomatologului, apoi a intrat in moarte cerebrala, la spital. Ulterior, a aparut o informație halucinanta, conform careia clinica ar fi deținuta de rudele…

- "Din pacate, copilul de 4 ani si 8 luni a pierdut lupta cu viata. In urma cu jumatate de ora s-a produs stop cardiac ce nu a mai raspuns la manevrele de resuscitare. S-a declarat decesul. Parintii au fost langa el", a declarat Alexandru. Ministerul Sanatatii a anuntat ca se fac verificari la clinica…

- Copilul in varsta de patru ani care a intrat in coma dupa ce a fost anesteziat la o clinica stomatologica din Pitesti a decedat, a anuntat, miercuri, Raluca Alexandru, purtator de cuvant al Spitalului ‘Grigore Alexandrescu’. ‘Din pacate, copilul de 4 ani si 8 luni a pierdut lupta cu viata. In urma cu…

- „Directia de Sanatate Publica Arges a suspendat activitatea clinicii stomatologice din Pitesti unde un copil de patru ani a intrat in stop cardio-respirator in urma unei anestezii, a anuntat miercuri ministrul Sanatatii, Victor Costache, care a precizat ca starea copilului este critica”, dupa cum…

- Copilul de patru ani și opt luni, ajuns in coma la spital dupa ce a fost anesteziat intr-un cabinet stomatologic din Pitești, se afla in stare critica, potrivit stirileprotv.ro.Inițial, dupa sedare, baiatul a intrat in stop cardio-respirator și a fost resuscitat, apoi transportat in București,…

- Un copil de patru ani și opt luni a intrat in coma ca urmare a unei anestezii efectuate la o clinica stomatologica particulara din Pitești. Parinții s-au prezentat cu acesta luni seara la cabinetul...

- Ministerul Sanatatii a anuntat, marti, ca se fac verificari la clinica stomatologica din Pitesti unde un copil de 4 ani a intrat in coma dupa o anestezie. "La solicitarea Ministerului Sanatatii,...

- Copilul este internat in acest moment la reanimare, intubat și ventilat mecanic, starea se menține extrem de grava sub tratament de specialitate, se fac investigații”, au declarat reprezentanți ai Spitalului Grigore Alexandrescu din București. Micuțul a fost adus in stare grava de la Pitești, unde a…