Un nou caz de variola maimuței în România. Ce s-a aflat de la MS despre bărbatul de 37 de ani Inca un caz de variola maimuței a fost diagnosticat in țara noastra. Este al cincilea caz inregistrat in Romania, pana la aceasta data. O scurta informare venita marți, 21 iunie, de la Ministerul Sanatații (MS) indica faptul ca este vorba de un barbat in varsta de 37 de ani. Tanarul nu a fost internat in […] The post Un nou caz de variola maimuței in Romania. Ce s-a aflat de la MS despre barbatul de 37 de ani first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

