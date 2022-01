Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Buzau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, efectueaza cinci perchezitii domiciliare, in judetele Buzau, Giurgiu si Ilfov, fiind vizat un cabinet medical individual, informeaza Agerpres…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Buzau, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, efectueaza 5 percheziții domiciliare, in județele Buzau, Giurgiu și Ilfov, intr-o cauza penala in care sunt efectuate cercetari…

- Zeci de percheziții au loc, marți, in județele Bihor și Satu Mare, intr-un dosar privind un nou caz de vaccinare la chiuveta. Peste 2.000 de certificate ar fi fost falsificate, potrivit DNA. Polițiștii au descins la 13 adrese, inclusiv la o institutie publica. „Procurorii din cadrul Direcție Naționale…

- Un numar de 110 persoane ar fi obtinut ilicit indemnizatii de la bugetul de stat, in contextul pandemiei de Covid, prejudiciul in acest caz fiind de 1,2 milioane de lei, potrivit news.ro. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie…