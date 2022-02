Un nou caz de vaccinare la chiuvetă în Caraș-Severin: 9 medici și asistente, duși la audieri Un nou caz de vaccinare „la chiuveta” a fost depistat de procurorii Direcției Generale Anticorupție. Este vorba de 9 medici și asistente medicale de la Centrul de Vaccinare din Bocșa, județul Caraș-Severin, informeaza realitateaderesita.net . In cursul dimineții de luni, 14 februarie, polițiștii DGA au efectuat percheziții la mai multe cabinete medicale și domicilii. Noua persoane, medici si asistente medicale de la un centru de vaccinare din Bocșa, județul Caraș-Severin, au fost duși la audieri, la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin. Din primele informații, sute de persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

