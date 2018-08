Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Vaslui au inceput o ancheta dupa ce un agent a fost batut cu ranga de catre un sofer pe care a incercat sa il opreasca in trafic. Soferul beat a ajuns acasa dupa urmarire, de unde a iesit cu o ranga si a lovit politistul.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) ...

- Politist batut cu ranga de un sofer beat. Barbatul s-a baricadat in casa, dupa o urmarire ca in filme. Incidentul a avut loc in comuna Albesti, judetul Vaslui. Soferul nu a oprit la semnalul politistului si si-a continuat drumul. Politistii au pornit in urmarirea acestuia, insa nu au reusit sa il…

- Un sofer in varsta de 45 de ani din localitate Albesti nu a oprit la semnalul polițistului și a fugit acasa cu oamenii legii pe urmele sale. A intrat in curte și patrula de poliție a fost nevoita sa se opreasca la poarta. "Polițistii au stat in fața porții și au incercat sa-l determine sa…

- Un șofer baut din municipiul Barlad care, in urma cu cinci ani, a provocat un accident mortal de circulație a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere. Barbatul de 48 de ani din județul Vaslui a mai fost obligat de catre instanța la plata a 180.000 de lei, cu titlul de…

- Politistii din Vaslui au demarat cautarile in cazul unui adolescent de 15 ani care a fost rapit, joi, de persoane necunoscute, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, baiatul a fost luat din autoturismului tatalui sau, dupa ce…

- Un copil in varsta de 15 ani, din Vaslui, este dat in consemn la frontiera, joi, dupa ce a fost rapit de persoane necunoscute din mașina condusa de tatal sau. Anterior, parintele a fost agresat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Romane, copilul…

- Politistii de imigrari au emis pe numele femeii o decizie de returnare, prin care aceasta este obligata sa paraseasca tara in termen de 15 zile, si a fost dispusa masura de nepermitere a intrarii in Romania pentru o perioada de 3 luni. Totodata, femeia a fost sanctionata contraventional cu amenda in…