- Un politist local din Arad a fost transportat la spital, vineri, dupa ce un sofer contravenient care urma sa fie legitimat pentru ca a parcat neregulamentar l-ar fi calcat intentionat cu masina pe picior, dupa care a fugit de la locul incidentului. Barbatul a fost oprit in trafic, iar procurorii au…

- O fetița de șapte ani a fost spitalizata de urgența la Centrul Mamei și a Copilului din capitala dupa ce a fost lovita de o mașina. Accidentul a avut loc ieri dimineața in localitatea Razeni din raionul Ialoveni.

- Un șofer beat a fost prins de polițiști in timp ce se chinuia sa-și scoata mașina ajunsa intr-un șanț. Vineri seara, in jurul orei 23:00, in timp ce patrula pe raza comunei Dumbraveni, un echipaj din cadrul Politiei Orasului Salcea a identificat un autoturism cu numar de inmatriculare provizoriu ieșit…

- Un barbat de 65 de ani, din comuna gorjeana Danciulesti, s-a rasturnat cu mașina luni intr-un șanț, pe raza comunei Stejari. Potrivit poliției, pe fondul neadaptarii vitezei de deplasare, intr-o curba semnalizata corespunzator,...

- Un barbat in varsta de 38 de ani, din Bucuresti, care a intrat fara permisiune in Piata Sfatului din Brasov cu motocicleta si a agresat un politist local a fost arestat preventiv, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un politist aflat in exercițiul funcțiunii a devenit victima unui sofer implicat intr-un accident, conducatorul auto refuzand sa se supuna testarii cu aparatul etilotest. Incidentele au avut loc in dimineata zilei de 6 mai, in apropiere de Timișoara, dupa ce barbatul care conducea pe DJ592, intre localitatile…