Un nou caz de sclavie la o fermă din Argeș. Mai multe persoane, printre care și un minor, ținute captive, în condiții inumane Este vorba despre un barbat care a recrutat șapte victime, dintre care una minora, și pe care le-a adapostit la o ferma din Argeș și le-a forțat sa munceasca.In cazul in care oamenii se opuneau, barbatul devenea agresiv și ii lua la bataie. Procurorii DIICOT au intrat pe fir și au descins la 4 adrese din Argeș și din Capitala. Imaginile surprinse de oamenii legii in momentul descinderilor sunt de-a dreptul șocante și arata condițiile inumane in care erau ținuți oamenii, deveniți sclavi peste noapte. Proprietarul fermei este cercetat acum pentru trafic de persoane și trafic de minori in forma continuata. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

