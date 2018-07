Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de pesta porcina africana (PPA) a fost confirmat in Salaj, in cazul a doua cadavre de porci mistreti, gasite intr-o padure din comuna Maieriste, situata in apropierea limitelor de judet cu Satu Mare si Bihor, autoritatile judetene stabilind, marti, o serie de masuri privind combaterea bolii.…

- Virusul pestei porcine africane a fost confirmat la porcii din doua gospodarii din comuna Giurgeni, judetul Ialomita iar gospodariile respective au fost plasate sub supraveghere oficiala, informeaza Agerpres.In urma confirmarii diagnosticului, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti…

- Peste 200 de focare de pesta porcina africana in tara Arhiva foto: Agerpres. Pesta porcina africana se raspândeste cu repeziciune; cele mai noi date arata, potrivit Asociatiei Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine, ca sunt peste 200 de focare. Un nou caz …

- DSVSA a anuntat ca vineri, 29 iunie 2018, s-a aprobat Strategia de Supraveghere, Prevenire si Control a Pestei Africane Porcine, dupa aparitia, in judetele Tulcea si Satu-Mare, a cazurilor de pesta porcina africana, atat la porcii mistreti, cat si la cei din gospodariile populatiei.

- Deocamdata boala se manifesta cu pregnanta numai in doua judete, respectiv Satu Mare si Tulcea. Tulcea este, insa, destinație de Post-ul In atenția dambovițenilor care merg in Delta Dunarii! In județul Tulcea a fost semnalata pesta porcina africana apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Virusul pestei porcine africane a fost detectat intr-o proba prelevata de la un porc mistret gasit mort pe un fond de vanatoare din padurea Noroieni, informeaza azi, 31 mai, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). „In urma notificarii primite din partea Directiei…

- Virusul pestei porcine africane a fost detectat intr-o proba prelevata de la un mistret gasit mort pe un fond de vanatoare din padurea Noroieni, judetul Satu Mare, la aproximativ 6 kilometri de granita cu Ungaria si 10 kilometri de granita cu Ucraina.

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din județul Salaj, condamnat la inchisoare pentru furt. In data de 05 mai a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul Satu Mare, s-a prezentat pe sensul de intrare…