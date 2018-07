Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost spitalizate in stare critica la spitalul din Salisbury (sudul Angliei), dupa ce au fost expuse unei „substante necunoscute" la Amesbury, la cativa kilometri de locul unde fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost victimele unei tentative de otravire in luna martie, informeaza…

- Substanta neurotoxica Novichok, folosita in atacul neurotoxic de la Salisbury, care l-a vizat pe fostul spion rus Serghei Skripal, a fost produsa la baza militara de cercetare Shikhany din sud-vestul Rusiei, se arata intr-un raport al serviciilor secrete britanice, citat ...

