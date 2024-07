Stiri pe aceeasi tema

- RAPUS… Canicula de zilele trecute a mai facut o victima in județul Vaslui. Este vorba despre un barbat in varsta de 76 de ani din Barlad care a ajuns la spital cu o temperatura a corpului de 41,6 grade Celsius. Barbatul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Elena Beldiman” din Barlad,…

- Un nou caz de hipertermie a fost raportat. Un barbat de 83 de ani a ajuns la urgențe dupa ce a fost gasit in scara blocului, avand o temperatura corporala de 41 de grade Celsius. Medicul Ovidiu Popa de la UPU Spitalul Sfantul Spiridon din Iași a declarat ca, in prezent, barbatul este in stare […] Articolul…

- Șase romani au murit pana acum, din cauza caniculei, in Romania. Miercuri, un tanar din localitatea Prigoreni a murit la scurt timp dupa ce a fost adus in stare grava la Unitatea de Primire a Urgentelor de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi, din cauza hipertermiei. Coordonatorul UPU, dr. Diana Cimpoesu,…

- Doua cazuri de hipertermie s-au inregistrat noaptea trecuta la UPU Spiridon. Din nefericire, un tanar a decedat in ciuda eforturilor de racire și terapie in UPU. Prima victima adusa la UPU este un tanar de 32 de ani Prigoreni. Temperatura corpului sau era de 43,3 grade Celsius și, in ciuda eforturilor…

- Un tanar de 32 de ani din Prigoreni, judetul Iasi, a murit din cauza caniculei. Acesta avea temperatura corporala de 43,3 de grade Celsius atunci cand a fost gasit pe o banca.Un alt caz de hipertermie a fost inregistrat la Letcani, la un batran de 74 de ani.Ce spune sefa UPU SMURD Iasi"Doua cazuri de…

- Codul roșu de canicula ne-a adus temperaturi de aproape 40 de grade Celsius la umbra. Duminica, la ora 16.20, la Stația Meteo din municipiul Vaslui, s-a inregistrat o temperatura de 38,7 grade Celsius, insa in oraș temperatura a fost mult mai mare. O dovedește și termometrul unei farmacii din zona garii,…

- UPDATE… Maxima zilei de sambata a fost de 38,9 grade Celsius, inregistrata in jurul orei 18.00. Temperatura a fost masurata oficial de Stația Meteo Vaslui, la umbra. Interesant este ca maximele dintr-o zi apar in jurul orei 16.00 – 17.00, dar iata ca acum temperatura cea mai mare a fost masurata cu…

- Dupa furtunile puternice de zilele trecute, vremea se schimba radical. Revine canicula. Un val de aer tropical va aduce iar in țara noastra temperaturi sufocante. Meteorologii anunța ca de luni vom avea peste 35 de grade Celsius. Alina Șerban, meteorolog ANM: O masa de aer tropical se extinde și se…