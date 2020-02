Un nou caz de deces cauzat de virusul gripal tip A

Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA In data de 19.02.2020, Directia de Sanatate Publica Dambovita a fost notificata de catre Spitalul Judetean de Post-ul Un barbat a murit de gripa in Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Conform datelor oferite de Compartimentul de Supraveghrere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile din cadrul Directiei de Sanatate Publica Iasi, in data de 18.02.2020 a fost confirmat al patrulea deces cauzat de virusul gripal la Iasi. Este vorba despre o femeie in varsta de 67 de ani din judetul…

- Un batran, in varsta de 80 de ani, din Gorj, a murit in aceasta dimineața, dupa ce a fost diagnosticat cu virusul gripal A. Acesta avea și alte antecedente medicale complexe: o boala cronica de rinichi, diabet și hipertensiune arteriala, a precizat Elena Pițian, purtator de cuvant al Direcției de Sanatate…

- Un bebeluș de 11 luni din comuna Ștefan cel Mare a murit rapus de gripa. Fetița fusese internata in urma cu cateva zile la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, cu simptomatologie respiratorie. Nu a raspuns tratamentului, fapt pentu care a fost transferata la Spitalul „Sfanta Maria” din Iași, pentru…

- Un barbat de 54 de ani, din Dambovita, diagnosticat cu gripa si internat la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste a murit, transmite Directia de Sanatate Publica Dambovița, printr-un comunicat de...

- Ziarul Unirea Primul deces cauzat de gripa inregistrat in acest sezon: Un barbat de 54 de ani a murit din cauza virusului gripal Primul deces cauzat de gripa inregistrat in acest sezon: Un barbat de 54 de ani a murit din cauza virusului gripal In cursul zilei de azi, Institutul National de Sanatate…