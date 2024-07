La nici o saptamana distanța dupa ce fostul director al Ambulanței Neamț, Dan Dorin Morenciu, a ajuns in penitenciar pentru executarea unei pedepse de 4 ani și 6 luni de inchisoare pentru luare de mita, o alta persoana din conducerea instituției a fost condamnata pentru fapte de corupție. De aceasta data este vorba de directorul tehnic al Serviciului de Ambulanța Județean Neamț, Viorel Ceaiu. Acesta a fost pus sub acuzare de procurorii DNA pentru comiterea infracțiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicitații, in scopul obținerii pentru…