- Masura a fost luata in contextul in care numarul pacienților din Romania care au contractat virusul a ajuns la șase, iar jumatate dinte aceștia sunt din Timișoara. La jumatatea acestei saptamani Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU) s-a reunit intr-o noua ședința, in condițiile…

- Autoritatile incearca oprirea raspandirii infectiei cu coronavirus Foto Agerpres Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca, în acest moment, nu se pune în discutie în tara noastra izolarea sau închiderea unui oras, dupa aparitia celui…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș face, in aceasta dupa amiaza, ancheta epidemiologica la Liceul de Industrie Alimentara din Timișoara unde este elev adolescentul de 16 ani care, astazi, a fost depistat pozitiv la coronavirus. Conform informațiilor PRESSALERT.ro, acesta este coleg cu alți 20 de adolescenți…

- A fost confirmat al saselea caz de infectare cu noul coronavirus din Romania. Potrivit primelor date, este vorba desre o persoana de 71 de ani din Suceava pentru care testul a iesit pozitiv. Este cel de-a doilea caz confirmat, miercuri, dupa un baiat de 16 ani din Timisoara. „In aceasta dupa amiaza,…

- Directia de Sanatate Publica Olt a instituit permanenta la sediu avand in vedere situatia epidemiologica internationala privind infectia cu noul coronavirus, punand la dispozitie un numar de telefon pentru urgentele medicale si anuntand numarul TELVERDE national.

- Prima persoana din Romania care a fost diagnosticata cu coronavirus a fost transportata joi dimineata, in jurul orei 3:00, la insititutul Matei Bals din Bucuresti cu „izoleta“, o autospeciala aflata in dotarea Directiei pentru Situatii de Urgenta.

- Pompierii au fost alertați, joi seara, de un apel la 112, prin care oamenii reclamau miros ințepator de gaz și doua persoane care se simțeau rau pe strada A. Donici din Timișoara. Au ajuns la fașa locului și au descoperit ca locuitorii casei prezentu varsaturi și amețeli. O persoana a ajuns la spital.…

- O explozie a avut loc intr-un apartament de pe strada Florilor din Capitala. Proprietarii au uitat ceva pe aragaz, iar deflagratia s-a produs cand au aprins lumina. In locuinta erau doi oameni. O femeie a fost internata cu arsuri.