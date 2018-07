Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100 de persoane au protestat sambata la Cluj, fata de serviciile sociale din strainatate care preiau copii. Protestul a fost organizat de reprezentantii comunitatii “Pro Reintregirea Familiei”. Camelia Smicala este o doctorita din Piatra Neamt care locuieste in Finlanda, iar copiii sai minori,…

- Aproximativ 100 de persoane au participat sambata, la Cluj-Napoca, la un protest pentru sustinerea Cameliei Smicala, ai carei copii au fost preluati de autoritatile din Finlanda, dar si pentru alte cazuri similare. Camelia Smicala este o doctorita din Piatra Neamt care locuieste in Finlanda,…

- Trupul barbatului in varsta de 48 ani care a fost luat sambata de viituri in localitatea Garcina, a fost gasit la cativa kilometri distanta, in albia paraului Cuejdi, la intrarea in municipiul Piatra Neamt, transmite Agerpres.ro. Reprezentantii ISU Neamt au precizat ca descoperirea a fost facuta de…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul copilului in varsta de 9 ani, din București, care și-a injunghiat mortal bunica. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constituția Romaniei privind protecția copiilor și a tinerilor: (1) Copiii si tinerii se bucura de un regim…

- Mai mulți copii din cadrul Module Familiale Marașești, din subordinea D.G.A.S.P.C. Vrancea, au marcat Ziua copilului printr-o excursie de neuitat la Piatra Neamț. Copiii au admirat frumusețile naturii pe Cheile Bicazului, bucurandu-se de peisajele de vis și de liniștea imprejurimilor …

- Initiativa legislativa propune modificarea si completarea Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, mai precis a alineatului (4) al articolului 129. "Copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum si mamele protejate in centre…

- Microbuzul unui club sportiv din Brasov care se aflau mai multi copii a intrat in spatele unui TIR care transporta paleti. Accidentul s-a produs vineri, pe DN 13, in zona padurii Bogatii din Brasov, iar in urma coliziunii, doi copii au fost raniti, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…