- Un camion s-a blocat, joi dimineața, in Pasajul Unirii din București. Potrivit imaginilor surprinse de șoferii aflați in trafic, camionul s-a blocat in interiorul pasajului, nu la intrare și nici in limitatorul de inalțime dinaintea acestuia. Brigada de poliție rutiera a precizat ca in Pasajul Unirii,…

- Un nou accident a avut loc, vineri, in pasajul Unirii, in care a fost implicat un autocar. Potrivit unui martor, sunt mai multe persoane ranite. ISU Bucuresti -Ilfov precizeaza ca autocarul transporta cetateni greci si, in urma impactului, patru sunt incarcerate. Prefectul Capitalei, Toni Grebla a…

- Poliția informeaza ca, in aceste momente, traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa, care determina scaderea vizibilitatii sub 100 de metri, iar carosabilul este umed. De asemenea, oamenii legii recomanda prudența la volan, asigurarea corespunzatoare și semnalizarea intenției…

- Un șofer drogat și fara permis, urmarit vineri pe mai multe strazi din București, s-a baricadat in mașina cand a fost oprit. In timpul urmaririi, șoferul a lovit o bariera de acces auto. Polițiștii din Brigada Rutiera au incercat sa opreasca, vineri, o mașina pe șoseaua Berceni. Șoferul și-a continut…

- Circulația rutiera prin Pasajul Unirii din capitala se va relua de joi dimineața, de la ora 5:30, și pe sensul de mers Universitate- Bulevardul Dimitrie Cantemir, informeaza RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Circulația in pasajul Unirii pe sensul Universitate–Cantemir ramane inchisa Pasajul rutier Unirii Foto arhiva: GRIGORE POPESCU/ AGERPRES RADOR- Traficul în Pasajul Unirii, pe sensul de mers Universitate -bulevardul Dimitrie Cantemir, va fi sistat pâna joi, 20 octombrie, pentru…

- Șoferul care circula pe Splaiul Unirii, dinspre bulevardul Șincai catre Șoseaua Mihai Bravu, a lovit doi pietoni, iar unul a murit, a informat Brigada Rutiera, marți, 18 octombrie.Accidentul a fost semnalat la ora 11.16, prin numarul de urgența 112. „In urma accidentului de circulație, unul dintre pietoni…

- Incendiu auto in Pasajul Unirii! Incidentul a avut loc in cursul zilei de marți, 18 octombrie, la orele 09:30. Traficul rutier este blocat in pasajul din București, arata primele informații. Doua autospeciale de stingere și un echipaj SMURD au venit de urgența la fața locului. Știre in curs de actualizare…