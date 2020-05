Stiri pe aceeasi tema

- FRF a batut in cuie programul finalului de sezon, cu convingerea ca nimic nu se mai poate intampla. Astfel, echipele vor putea incepe pregatirile pe 16 mai, imediat dupa ridicarea starii de urgența, și vor av...

- Federația Romana de Handbal a trimis spre consultare membrilor Consiliului de Administrație trei variante pentru inghețarea campionatului. O decizie se va lua in 4 mai FEMININ Varianta 1 (cea absurda)FRH vrea sa se dispute doar restanța dintre AHCM Slobozia-CSM București, in 24 iunie Celelalte șapte…

- Autoizolarea la domiciliu in timpul pandemiei de coronavirus poate veni la pachet cu cateva kilograme in plus pentru cei mai mulți dintre noi. Indiferent daca ești o fire sportiva, obișnuita sa mergi la sala de sport, sau pur și simplu ai grija de silueta ta adoptand o anumita dieta, in aceasta perioada…

- Liga spaniola de fotbal a pregatit un protocol de reluare a antrenamentelor, insa orice decizie referitoare la reluarea competitiei va fi supusa ordinelor autoritatilor sanitare, a indicat aceasta organizatie, citata de AFP. Reunita luni, comisia delegata a ligii, care gestioneaza campionatele profesioniste…

- Presedintele Federatiei Romane de Baschet, Horia Paun, a declarat ca este foarte greu de crezut ca se vor mai putea relua competitiile interne de baschet. Acestea au fost intrerupte la 12 martie, avand in vedere ca nimeni nu poate estima cat va dura pandemia de coronavirus. Oficialul FRB a participat,…

- Liga Profesionista din Belgia a amanat supunerea la vot a propunerii de a pune capat sezonului de fotbal, in cadrul Adunarii generale a Pro League, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.La finalul lunii trecute, liga profesionista de fotbal din Belgia, Pro League, a propus oprirea definitiva…

- Consiliul Director al FR Volei a votat, miercuri, in favoarea incheierii sezonului 2019-2020 al Diviziei A, la feminin si masculin, campioane fiind desemnate echipele aflate pe prima pozitie la finalul sezonului regulat, adica CSM Volei Alba Blaj, la feminin, respectiv Arcada Galati, la masculin. „Noi…

- HALEP S-A RETRAS DE LA INDIAN WELLS // Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a facut un anunț trist in aceasta dimineața, informand ca nu va participa la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells. Pe fondul problemelor pe care le acuza la piciorul stang, dificultați cu care se confrunta chiar inainte de…