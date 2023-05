Stiri pe aceeasi tema

- Romania, definitiv in categoria țarilor cu rezultate excepționale la powerlifting | Sportivii din Alba, 7 medalii la CE La inceputul lunii mai, la Thisted (Danemarca) a avut loc Campionatul European de Powerlifting, competiție care a reunit cei mai valoroși sportivi de profil, ce avea sa consfințeasca…

- Multiplul campion național la raliuri Titi Aur are propria academie de condus defensiv. Spune ca educația rutiera trebuie mult imbunatațita in Romania, o țara aflata pe primele locuri in Europa in statisticile privind numarul de accidente mortale. Alcoolul și drogurile incetinesc percepția și prezența…

- Naționala de futsal a Romaniei a caștigat grupa a 8-a Main Round, din care au mai facut parte Finlanda și Danemarca. Tricolorii, pregatiți de tirgumureșeanul Kacso Endre, impreuna cu finlandezii – ocupanții locului doi – așteapta tragerea la sorți a grupelor din Elite Round (FOTO), operațiune care va…

- Un mureșean care a fost martorul unei scene in care un caine a fost legat cu o lesa de un autoturism marca Volvo, cu numar de inmatriculare MS 33 BRO, și tras apoi de acesta ne-a trimis o filmare duminica, 26 martie, pe adresa de e-mail a redacției, [email protected] "Astazi, la Platoul Cornești,…

- In perioada 12-17 martie, elevi de la scoli din Danemarca, Spania, Polonia si Turcia se afla in Romania, mai exact in Borsa, in cadrul unui program de mobilitate Erasmus. Gazde sunt elevii si profesorii Scolii Gimnaziale nr. 7 din Borsa. Vor avea loc workshop-uri, plimbari si drumetii atat in zona,…

- Tyson Fury (34 de ani) și Oleksandr Usyk (36 de ani) au batut palma pentru lupta momentului in boxul mondial, cea pentru unificarea titlurilor la categoria grea. Britanicul Fury, campion WBC, și ucraineanul Usyk, campion WBA, IBF și WBO, sunt in fața unei performanțe istorice. Caștigatorul luptei ar…

- Un caine salvat a devenit unul dintre cele mai indragite patrupede care face senzație pe internet. Și cand spunem salvat, ne-am obișnuit deja sa-l avem in preajma pe agentul principal de Poliție Cicio Vlad Adrian din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Luduș, pentru ca el este, din nou, omul cu suflet…

- Duminica, 26 februarie, s-au incheiat Campionatele Naționale de Șah Clasic la categoriile Open, feminin și amatori. Sportivii clubului CS Juvenes au avut evoluții apreciate in competițiile in care au participat. Juniorul Nagy Elek Tamas care a participat la categoria Open s-a clasat pe locul 48 din…