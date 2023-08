Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 17 august 2023, in jurul orei 13:45, pompierii militari ai Detasamentului Arad au intervenit cu o autospeciala care are in dotare o barca de salvare, pentru recuperarea unui cadavru din raul Mures, in apropierea cartierului Alfa al municipiului Arad. Astazi, 17 august 2023, in jurul orei 13:45,…

- Un barbat din Viișoara și-a pus capat zilelor, in cursul zilei de ieri, prin spanzurare. Trupul acestuia a fost gasit intr-o anexa a gospodariei. ”Ieri, 24 iulie a.c., in jurul orei 14.30, Poliția municipiului Campia Turzii a fost sesizata despre faptul ca un barbat de 84 de ani a fost gasit spanzurat…

Comunicat ISU Arad. In aceasta dimineața, in jurul orei 10:15, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de intervenție care are in...

- Trupul tinerei a fost gasit abia la doua zile dupa deces, in locuința iubitului cu care a consumat drogul periculos. Barbatul era confuz, dezorientat și nu a putut sa dea prea multe explicații. Acesta a fost internat la Psihiatrie pentru ca abia mai vorbea clar. Rudele tinerei decedate spun ca cei doi…

- Corpul neinsufletit al unui barbat a fost gasit astazi in raul Mures, aproape de o zona de promenada a Aradului. Prezenta cadavrului a fost sesizata in jurul orei 19 in zona Port Arthur, din municipiul Arad. Echipajul ISU a recuperat cadavrul iar cercetarile sunt continuate de polițiști. Dupa primele…

- Cadavrul unui barbat a fost recuperat in aceasta seara din apele Mureșului, in apropierea zonei Port Arthur. „In aceasta seara, in jurul orei 19:00, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de intervenție care are in dotare o barca de salvare, pentru recuperarea unui…

In aceasta seara, in jurul orei 19:00, pompierii militari ai Detașamentului Arad au intervenit cu o autospeciala de intervenție care are in dotare o barca...

- „La data de 9 iulie a.c., in jurul orei 18.00, politistii au fost sesizati despre faptul ca intr-o zona din proximitatea localitatii Tureni ar fi fost gasit un cadavru uman, care ar fi ars. In baza sesizarii, s-a constituit o echipa operativa, formata din politisti din cadrul Serviciului de Investigatii…