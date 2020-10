Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul s-a declarat vineri ingrijorat de o crestere record a cazurilor de COVID-19 in Rusia, dar a anuntat ca situatia este sub control, relateaza Reuters. Rusia a raportat un nivel record de 15.150 de noi cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, inclusiv 5.049 in capitala Moscova. Aproape toate…

- Numarul zilnic de imbolnaviri de COVID-19 a atins un nou record marti in Rusia, fapt ce a dus la restrictionarea accesului studentilor si varstnicilor la reteaua de transport public a Moscovei, relateaza Reuters.

- Serghei Sobianin, primarul Moscovei, a declarat ca sunt necesare masuri pentru ca studentii si persoanele in varsta sa ramana acasa in conditiile in care in capitala au fost inregistrate marti 4.082 de cazuri de noi infectari cu COVID-19. Scolile din capitala si din alte doua regiuni ale Rusiei…

- Pentru a doua zi consecutiv, Rusia a inregistrat joi aproape 9.000 de noi cazuri de coronavirus. Aceasta inseamna o creștere de peste 460 de cazuri fața de cifrele raportate miercuri, relateaza Agerpres.In total, inultimele 24 de ore, in Rusia s-au inregistrat 8.945 de cazuri de infectare cuSARS-Cov2…

- Furtina și vintul au facut prapad la Moscova. Timp de doua ore, a cazut o treime din norma de precipitații pentru o luna. Potrivit presei ruse, in regiunea Moscovei cel puțin 5 persoane au avut de suferit dupa ce mai mulți copaci au cazut la pamint. Meteorologii prognozeaza ploi cu grindina, iar primarul…

- Rusia a oferit o aprobare regulata a ceea ce vrea sa fie primul vaccin de coronavirus. Vladimir Putin are atata incredere in vaccinul creat de oamenii de stiinta rusi incat si-a vaccinat fiica, dupa cum anunta canalul Dozhd, citat de protv. Conform presdintelui Rusiei, ministrul sanatatii a aprobat…

- Rusia a depasit pragul de 15.000 de decese asociate noului coronavirus, potrivit datelor oficiale oferite luni de comitetul guvernamental care coordoneaza lupta pentru combaterea propagarii COVID-19, transmite EFE. De la declansarea pandemiei de coronavirus, in Rusia s-au inregistrat oficial 892.654…

- Rusia analizeaza o posibila reducere a cheltuielilor militare, in conditiile in care pretul scazut al petrolului si pandemia de coronavirus i-au afectat economia, arata un document publicat de Ministerul rus de Finante, transmite Reuters.In acest document se propune ca Guvernul de la Moscova…