Un nou bilanț oficial arată 724 de morți din cauza noului coronavirus Noul coronavirus a facut pana acum 722 morti doar in China, unde a aparut in decembrie anul trecut, și alți 2 in Hong Kong și Filipine, potrivit worldmeters.info. Cu toate masurile extrem de restrictive luate de autoritațile chineze, noul coronavirus se raspandește foarte rapid iar numarul celor victimelor a crescut la 724. Daca zilele trecute, media deceselor era de aproximativ 70 pe zi, acum aceasta a depașit 80. La nivel global, exista peste 34.400 pacienți infectați cu noul coronavirus. Numarul se apropie de cel al deceselor in urma SARS (Sindrom respirator acut sever, pneumonie atipica),… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

