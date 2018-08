Stiri pe aceeasi tema

- La Parchetul Militar Bucuresti au fost inregistrate, pana duminica, 291 de plangeri din partea persoanelor care au care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor la protestul din 10 august, au declarat pentru Agerpres, oficiali din Parchetul General.De asemenea, procurorii militari…

- Sambata au fost inregistrate 19 plangeri, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ). Parchetul General a anuntat ca de luni se vor efectua acte de urmarire penala, inclusiv primirea de plangeri sau denunturi la sediul Parchetului…

- Protestarii raniti in Piata Victoriei, la protestul din 10 august, pot depune plangeri si in weekend, potrivit Mediafax. Conform sursei citate, Parchetul Militar si-a prelungit programul de lucru pentru zilele de sambata si duminica, pentru a putea primi in continuare plangeri.

- Parchetul Militar si-a prelungit programul de lucru, pentru a putea primi in continuare plangeri de la cei care au participat la mitingul din 10 august. Astfel, procurorii vor inregistra plangeri si sambata si duminica, intre orele 9:00 si 14:00, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Trei persoane au fost retinute de procurorii DIICOT in dosarul cocainei pentru VIP-uri. Mai multe vedete din showbizz au fost audiate de procurorii anti-mafia intr-un dosar legat de trafic si consum de droguri. Printre acestea, creatorul de moda Razvan Ciobanu si stilista Raluca Badulescu. Au fost perchezitii…

- Procurorii militari vor face audieri in Dosarul Revoluției. In urmatoarea perioada, aproape 6.000 de persoane urmeaza sa fie chemate la audieri, in calitate de parți vatamate și parți civile, in dosarul „Revoluției” din 1989.