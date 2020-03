Stiri pe aceeasi tema

- A fost confirmat un nou caz de coronavirus in Romania. Este vorba despre o femeie, 20 de ani, din București. Este contact indirect al pacientului internat la Spitalul Gerota. Astfel, numarul cazurilor de infectare cu virusul COVID-19 a ajuns la 48. Femeia este contact direct cu prietenul șoferului pacientului…

- In vreme ce vorbim oficial despre o pandemie globala de coronavirus, iar Italia ia masuri drastice și va avea deschise doar farmaciile și supermarketurile, in Romania statisticile legate de numarul de oameni infectati se modifica de la o ora la alta.

- Direcția de Sanatate Publica Brașov a anunțat care este situația in judeul nostru la aceasta ora. 0 persoane infestate, 35 persoane carantinate, 234 persoane in autoizolare, 1 caz suspect infectare COVID-19. Suspectul de infectare este un barbat, 29 ani, din localitatea Brasov, reintors in data 11.03.2020…

- Alte 5 cazuri de imbolnavire cu noul voronavirus au fost confirmate in Romania. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns astfel la 44, conform Digi24.ro. Este vorba de 5 barbați de 22, 30, 34, 36 și 57 de ani veniți prin vama din Italia in data de 9.03.2020. Aceștia se aflau in carantina, la Arad,...…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca pana astazi, 7 martie, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus (COVID-19), pe teritoriul Romaniei, a ajuns la 11. Tanara de 15 ani din Timișoara, confirmata astazi cu infecție cu COVID-19, studiaza in aceeași unitate de invațamant cu ceilalți doi tineri…

- A fost confirmat pozitiv al 8-lea caz de infectare cu noul coronavirus. Este vorba de o femeie de 51 ani, din Olt, care a calatorit din Italia in același autocar cu barbatul de 71 de ani din Suceava, fiind...

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, vineri, in Romania, au anuntat responsabilii guvernamentali. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru: Avem inca doua noi cazuri de coronavirus. Un barbat de 45 de ani din Maramures. El e din afara zonei de carantinaj, intors…

- Inca doua confirmari de infectare cu coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații, vineri. Cele doua teste au fost confirmate de laboratoarele de analize. Un barbat din Maramureș, care s-a imbolnavit in Italia, sosit in țara in 25 februarie. Al doilea caz, o femeie din Timișoara. Secretarul de stat…