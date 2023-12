Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic pentru o familie din Targoviște. Un barbat in varsta de 45 de ani și fiica sa in varsta de doar 7 ani și-au gasit sfarșitul intr-un accident pe DN 72A. Cei doi mai aveau puțin pana sa ajunga la casa bunicilor. In urma accidentului rutier produs sambata, 02 decembrie a.c., pe raza localitații…

- Izabela Okpata și Blaze continua sa se afișeze in ipostaze inedite! Dupa toate comentariile rautacioase pe care le-au primit dupa ce și-au inscenat propria desparțire, cei doi vor sa inchida definitiv gurile rele! Blaze este mai apropiat ca oricand de micuța lui.

- Blaze continua sa contrazica ”gurile rele”, carel-au acuzat ca și-a abandonat propriul copil. Dupa ce a recunoscut ca și-a inscenat propria desparțire de soția lui, fostul concurent de la Mireasa și-a propus sa le arate oamenilor care l-au jignit ca nu au avut dreptate. Iata in ce ipostaza surprinzatoare…

- Zi speciala pentru Marius Moise de la Insula Iubirii! Fostul concurent radiaza de fericire, dupa ce fiica lui și-a sarbatorit ziua de naștere și a implinit 9 ani. Iata ce mesaj emoționant i-a transmis Marius Moise micuței pe contul lui personal de Instagram!

- Razvan Kovacs este un tatic implicat și devotat! Fostul concurent de la Insula Iubirii a facut o imagine speciala cu fiica lui, Luna, și baiatul Emei Oprișan, Noah. Iata cum i-a pozat Ema Oprișan, dar și ce a postat pe pagina de Instagram!

- Giovana și Sese sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți. Povestea lor de dragoste a inceput in casa "Mireasa" și au caștigat rapid simpatia fanilor. Dupa ce fiica lor a venit pe lume, cei doi au devenit mult mai reponsabili. Iata noi imagini cu unul dintre cele mai indragite cupluri…

- Madi nu s-a mai abținut și a izbucnit in lacrimi in ediția de astazi a emisiunii Mireasa. Concurenta nu a mai putut sa iși stapaneasca emoțiile dupa ce a primit poze cu familia ei. De ce s-a ingrijorat tanara.

- Gianluca Vacchi a publicat o imagine induioșatoare cu fiica lui din prima zi de gradinița. Blu Jerusalema a fost diagnosticata la naștere cu „gura de lup”, iar mai apoi a fost operata. Iata cum arata acum fetița.