Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Monitorizare a realizat inspecții la Casa Colibri din Razboieni, județul Neamț, unde au fost identificate condiții extrem de precare și o supraaglomerare severa. Deși centrul era destinat sa adaposteasca 32 de persoane, in realitate gazduia 50 de beneficiari in condiții necorespunzatoare.…

- Un numar de 50 pacienti cu handicap fizic si mental erau inghesuiti pe 32 de locuri, in conditii mizerabile, la Centrul "Casa Colibrii din Razboieni", judetul Neamt, potrivit Centrului de Monitorizare, citat de News.ro. Pacientii nu au haine de schimb, stau pe paturi murdare si degradate, fara aer conditionat.Oficialii…

- Zeci de oameni cu dizabilitați au fost gasiți, conform celor de la stirileprotv.ro, in condiții revoltatoare la un centru de ingrijire din comuna Razboieni, județul Neamț. Experții Consiliului de Monitorizare s-au dus marți intr-o vizita inopinata la centrul de reabilitare pentru persoanele adulte cu…

- Zeci de oameni cu dizabilitați au fost gasiți in condiții revoltatoare la un centru de ingrijire din comuna Razboieni, județul Neamț. Experții Consiliului de Monitorizare s-au dus marți intr-o vizita inopinata la centrul de reabilitare pentru persoanele adulte cu dizabilitați din Razboieni. Ceea ce…

- Un nou azil al groazei a fost gasit in Neamț. Mai multe persoane cu probleme psihice au fost ținute in condiții improprii. Consiliul de Monitorizare a verificat Casa Colibri din Razboieni, din județul Neamț, și au gasit foarte multe nereguli, informeaza știrileprotv. Centrul are o capacitate pentru…

- Trei victime ale traficului de persoane au fost salvate din starea de sclavie in care erau tinute la o stana din judetul Iasi. Ce trei barbati – ademeniti cu mai bine de 12 ani in urma sa vina sa lucreze la ingrijirea animalelor contra unor sume de bani – au fost, de fapt, sechestrati, abuzati, infometati,…

- Doua camioane si o masina au fost implicate joi seara, 30 mai, intr-un accident in localitatea Ciba, judetul Mures. In urma accidentului, opt persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, a anunțat ISU Mureș, citat de News.ro.„Din primele informatii in accidentul rutier au fost implicate doua…

- Sase persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au fost prinse ca vindeau droguri catre consumatori din judetul Vaslui, se arata intr-un comunicat transmis marti de DIICOT. Din cercetarile efectuate a rezultat ca, in perioada aprilie 2023 – aprilie 2024, cei sase au procurat, detinut,…