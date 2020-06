Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca instinctul de conservare nu mai exista ,,la o parte din concetateni” si le-a recomandat acestora sa mearga in sectiile de Terapie Intensiva „sa vada ca se poate si deceda la 30-39 de ani fara a avea comorbiditati”, potrivit agerpres.ro. ,,Este o recrudescenta…

- Aproape 500 de cazuri de coronavirus au fost confirmate in Romania, in ultimele 24 de ore, iar ministrul Sanatații, Nelu Tataru, pune aceasta creștere pe seama nerespectarii masurilor de prevenție.

- Un specialist de la Organizația Mondiala a Sanatații, dar și alți cercetatori, au avertizat ca pandemia de coronavirus este departe de a se fi terminat și au explicat cand s-ar putea inregistra cel de-al doilea val de COVID-19.

- Dupa mai bine de o saptamana de cand Romania a intrat in stare de alerta și a relaxat o parte dintre restricții, Nelu Tataru ii avertizeaza pe cetațeni ca pericolul nu a trecut și nu ar trebui sa „se culce pe o ureche”, scrie Antena3 . Cu toate ca au fost din ce in ce mai puține cazuri de Coronavirus…

- Precautiile trebuie sa existe in continuare, chiar daca urmeaza sa se ridice starea de urgența, incepand cu 15 mai – a atras din nou atenția ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „Intrucat in Romania se semnaleaza cate 300 de cazuri noi pe zi, masurile de restricție rebuie respectate”, a spus Tataru,…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a declarat astazi, la Iași, ca IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, este in stare stabila, dar medicii raman rezervați, date fiind varsta și alte boli ale ierahului. Nelu Tataru a fost intrebat, la Iași, despre starea lui IPS Pimen, iar ministrul a spus ca…

- Un medic militar detasat de la Cluj la Spitalul Judetean Suceava a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Informatia a fost confirmata si de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, care a precizat ca este vorba despre un medic anestezist, care a intrat in contact cu alte patru cadre medicale,…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a estimat cand ar putea sa fie atins varful pandemiei de coronavirus in Romania. „Varful pandemiei il vad in a doua jumatate a lunii aprilie. Dar il vad mai ascutit sau mai domol, in functie de ceea ce vom face noi, atat ca activitate medicala, dar si populatia prin…