- Procurorii DNA au descins ieri la Primaria Timișoara. Conform informațiilor pe surse și informarii DNA, speța in care s-a descins are legatura cu societatea locala de termoficare, Colterm. Cu grave probleme financiare moștenite din administrațiile anterioare, Colterm a ajuns in insolvența sub administrația…

- Primaria Timișoara nu va proceda la achiziția de certificate verzi pentru Colterm, a informat instituția, dupa ce societatea care se ocupa de administrarea in insolvența a anunțat municipalitatea ca o asemenea decizie va baga Colterm in faliment. Dar, primaria spune ca a gasit și o soluție la problema!…

- Consorțiul „Alfa & Quantum Consulting SPRL, Maestro SPRL și Insolvein SPRL”, administratorul judiciar al companiei de termoficare Colterm SA, aflata in insolvența, a transmis o adresa Primariei Timișoara in care avertizeaza asupra efectelor devastatoare pe care le va avea necumpararea, pentru al doilea…

- Fostul viceprimar al Timișoarei, Dan Diaconu, prevede falimentul societații Colterm. Aceasta, dupa ce va fi depașit termenul pentru cumpararea certificatelor verzi pentru ultimul an, ceea ce va aduce o noua amenda substanțiala, care se va adauga celei de anul precedent. Aceste certificate trebuie achiziționate…

- Consilierul local PNL Adrian Lulciuc a avertizat, aseara, ca se apropie termenul limita pentru achiziționarea certificatelor pentru emisiile de CO2 pe anul 2021 și ca, de exemplu, compania de termoficare din Oradea a contractat deja aproape 50 000 din cele 280 000. ”Ce face Primaria Timișoara și Colterm?…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat noile masuri de protejare a populației de efectele creșterii preturilor la energie și gaze. In acest context, vor fi luate masuri suplimentare și pentru piața, pentru a tempera prețurile fluctuante, fiind suspendata achiziționarea certificatelor verzi in 2022.

- Administrația Dominic Fritz primește o lovitura dura in dosarul de insolvența al companiei de termoficare Colterm. Astazi, consorțiul care a fost desemnat de Tribunalul Timiș ca administrator judiciar a publicat tabelul preliminar al creanțelor. Suma totala solicitata ca și creanțe de catre creditori 519.476.205,24…