- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Ned Price, a declarat miercuri ca Nord Stream 2, proiectul gazoductului dintre Rusia si Germania, nu va avansa daca Rusia invadeaza Ucraina, transmite joi Reuters. "Vreau sa fiu foarte clar: daca Rusia invadeaza Ucraina intr-un fel sau altul,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut Europei si Statelor Unite sa se gandeasca cu atentie atunci cand iau in considerare sanctiuni impotriva Rusiei pentru orice agresiune impotriva Ucrainei, intr-o criza care ii pune in opozitie pe principalul furnizor de gaze al Berlinului cu cei mai mari aliati…

- Cancelarul german Olaf Scholz a cerut duminica Statelor Unite si Uniunii Europene sa reflecteze cu atentie când iau în calcul sanctiuni împotriva Rusiei în cazul unei agresiuni a acesteia contra Ucrainei, consemneaza Reuters, potrivit Agerpres.Printre posibilele sanctiuni…

- Germania va trebui sa impiedice intrarea in functiune a controversatului gazoduct Nord Stream 2 daca Rusia ataca Ucraina, a declarat miercuri, la Washington, intr-o conferinta de presa, secretarul de stat american, Antony Blinken, alaturi de ministrul de externe german, Annalena Baerbock, relateaza…

- Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au inregistrat marti o crestere de peste 30%, in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica intr-un moment in care continentul se indreapta spre o perioada cu temperaturi…

- Oficialii SUA le-au transmis membrilor Congresului ca au facut o ințelegere cu Germania sa inchida gazoductul Nord Stream 2 daca Rusia invadeaza Ucraina, a declarat marți pentru un consilier inalt al Congresului.

- Oficiali SUA le-au transmis membrilor Congresului ca au facut o ințelegere cu Germania sa inchida gazoductul Nord Stream 2 daca Rusia invadeaza Ucraina, a declarat marți un consilier congresional pentru Reuters.

- Germania a declarat duminica ca lucreaza indeaproape cu Statele Unite pentru implementarea unui acord privind conducta Nord Stream 2, care trece pe sub Marea Baltica si transporta gaze din Rusia in Germania, transmite Reuters. Ministerul de Externe al Germaniei a declarat ca a continuat sa…