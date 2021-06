Un nou avertisment adăugat în SUA în prospectul vaccinului Pfizer/BioNTech Un avertisment privind riscul de inflamație cardiaca a fost adaugat la documentația vaccinurilor Pfizer și Moderna de catre Administrația pentru medicamente si alimente a SUA. Fisele informative ale celor doua seruri anti-Covid au fost revizuite dupa ce au aparut mai multe cazuri de miocardita, dupa administrarea vaccinului. Astfel, FDA a introdus un avertisment ca rapoartele […] The post Un nou avertisment adaugat in SUA in prospectul vaccinului Pfizer/BioNTech first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

