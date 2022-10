Stiri pe aceeasi tema

Mecanismul european de solidaritate in domeniul energiei este considerat "de neconceput" de catre ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto. "Mecanismul de solidaritate de la Bruxelles in caz de urgenta, gazele naturale cumparate de Ungaria din banii contribuabililor unguri, stocate in depozitele…

Ministrul rus al apararii a afirmat ca Ucraina ar putea folosi o "bomba murdara" - un dispozitiv care conține material radioactiv, precum și explozibili convenționali, informeaza bbc.com. El nu a oferit nicio dovada, iar Ucraina - precum și Franța, Marea Britanie sau SUA, au respins acuzațiile.…

Mii de persoane, dintre care multi iranieni, au marsaluit sambata la Washington in sprijinul protestelor din Iran sub sloganul "Femei, viata, libertate", transmite AFP, citat de Agerpres.

In prezent industria auto se confrunta cu aceleași provocari ca in urma cu o suta de ani, cand a inceput dezvoltarea industriei automobilului, a declarat vineri, la Dunaujvaros, judetul Fejer din Ungaria, ministrul tehnologiei si industriei, Laszlo Palkovics, in cadrul unei conferinte care a fost…

Seful administratiei prezidentiale ucrainene Andrii Iermak a cerut Crucii Rosii (CICR) sa trimta o misiune in lagarul de prizonieri Olevnika din regiunea estica Donetk, ocupata de Rusia, in termen de trei zile, relateaza BBC.

Posta Ungara a decis inchiderea a 35 de oficii postale din Budapesta din cauza scaderii cifrei de afaceri.

Toate cele noua echipaje romanesti care au evoluat in serii s-au calificat miercuri in semifinalele probelor din cadrul Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe pentru juniori si tineret (Under-23) de la Szeged (Ungaria), noteaza Agerpres.

Numirea unui barbat pentru a promova accesul de acum gratuit in Scotia la tampoane si absorbante a provocat miercuri numeroase critici, fosta jucatoare de tenis Martina Navratilova denuntand o decizie "ridicola", relateaza AFP.