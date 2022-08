Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman Catalin Chirila a cucerit medalia de aur in proba de canoe simplu pe 1.000 metri, azi, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen, transmite Agerpres.Chirila (24 ani), campion mondial in aceasta proba, la inceputul lunii, in Canada, a condus cursa de la un capat la altul si…

- Romania si-a asigurat joi medalia de aur in proba feminina de dublu la Campionatele Europene individuale de tenis de masa de la Munchen, romancele Elizabeta Samara si Andreea Dragoman urmand sa intalneasca in finala perechea alcatuita din compatrioata lor Bernadette Szocs si austriaca Sofia Polcanova.

- Catalin Chirila s-a calificat in aceasta dimineata, direct in finala, la canoe 1000m, dupa ce a castigat prima serie cu timpul de 3:52.610, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Munchen, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sportivul roman Catalin Chirila a castigat medalia de argint in proba de canoe simplu pe 500 metri la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Halifax (Canada). El a fost cronometrat cu timpul de 1 min 56 sec 51/100, fiind devansat de brazilianul Isaquias Santos, 1 min 54 sec 59/100. Al treilea a…

- Romania a cucerit doua medalii de bronz, la C2-1.000 m juniori respectiv K2-1.000 m U23, in finalele disputate sambata la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori si tineret (Under-23) de la Belgrad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…