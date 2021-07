Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de grupul farmaceutic francez Sanofi, in colaborare cu grupul britanic GSK, ar trebui sa fie disponibil in luna decembrie, a anuntat luni presedintele companiei franceze, citat de AFP. Intrebat de jurnalistii de la France Inter in legatura cu disponibilitatea…

- Intrebat de jurnalistii de la France Inter in legatura cu disponibilitatea acestui vaccin bazat pe proteine recombinate - o tehnologie utilizata deja de Sanofi pentru unul dintre vaccinurile sale antigripale - Olivier Bogillot a confirmat ca noul ser va fi pregatit pentru a fi utilizat in luna decembrie.Anterior,…

- Vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de grupul farmaceutic francez Sanofi, in colaborare cu grupul britanic GSK, ar trebui sa fie disponibil in luna decembrie, a anuntat luni presedintele companiei franceze, citat de AFP. Intrebat de jurnalistii de la France Inter in legatura cu disponibilitatea acestui…

- Dupa o indelungata lupta in justitie, Brad Pitt a primit custodia comuna a copiilor sai cu Angelina Jolie, relateaza BBC. John Ouderkirk, un judecator privat angajat sa supravegheze cazul, a decis in favoa...

- De-a lungul timpului, in lumea fotbalului au luat naștere derby-uri explozive, pe care fanii din toate colțurile lumii le așteapta cu SuperInteres! Unul dintre acestea este Steaua Roșie - Partizan, derby-ul care “taie” orașul Belgrad in doua. Cele doua rivale se vor duela astazi in finala Cupei, iar…

- „Pe unele pagini de Facebook, bordelurile ofera servicii ieftine pentru prostituatele expirate Evghenia și Mojca. Una pentru 30 de euro, cealalta pentru 35 de euro”. Cel care a facut aceasta postare pe Twitter, referindu-se la doua jurnaliste, a ajuns între timp premier, iar țara sa…

- Premierul Florin Cițu a spus, miercuri, de la Palatul Victoria ca lupta cu evaziunea fiscala va continua pe toate fronturile. "Am cerut și o evaluare de ordin legislativ, daca se poate face ceva. Eliminarea evaziunii fiscale reprezinta un obiectiv. Deja am luat masuri importante, conformarea…