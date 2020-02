Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 oameni au fost raniti luni, printre ei si copii, dupa ce o masina a intrat in multime la o parada de carnaval in orasul german Volkmarsen, a anuntat politia, adaugand ca soferul a fost retinut, transmit AFP, EFE si Reuters. Politia a refuzat deocamdata sa spuna daca este vorba despre un…

Un nou atac terorist in Germania. Cel puțin opt persoane au fost ucise Cel putin opt persoane au fost ucise miercuri seara in doua incidente armate la Hanau, in apropiere de Frankfurt.

- Cel putin opt persoane au fost ucise miercuri seara in doua incidente armate la Hanau, in apropiere de Frankfurt, a anuntat politia locala, relateaza dpa, AFP si Reuters. Autorul sau autorii atacurilor, care ar fi vizat baruri cu narghilea, conform presei locale, au fugit, a adaugat politia care ”a…

- Poliția germana a anunțat luni ca cei 11 imigranți, originari din Afganistan, au fost descoperiți de șoferul camionului care a oprit in momentul in care a auzit zgomote venind din partea din spate a vehiculului, relateaza site-ul postului Deutsche Welle, scrie Mediafax.Imigranții, care au…

Accident grav in Baia Mare in urma cu putin timp. Soferul vinovat a fugit. Doua pesoane ranite in urma impactului. Accident rutier grav in Baia Mare la intersectia Granicerilor cu Macului, pe trecerea de pietoni soferul unui autovehicul a lovit 2 persoane (un adult si o minora).