Stiri pe aceeasi tema

Cel putin 19 persoane au fost ucise, printre care si trei politisti, iar peste 70 de persoane au fost ranite in urma atacului armat care a avut loc vineri in Bagdad in apropierea locului de desfasurare a protestelor, au informat surse medicale și din poliție, potrivit site-ul agenției Reuters, scrie…

Imagini val de accidente grave in Maramureș. Mașini distruse și mai multe persoane ranite.foto Accident rutier grav pe Dura, la iesirea din Baia Mare. Trei autoturisme implicate, 2 victime, o mama cu escoriatii si copilul acesteia care aparent este fara leziuni, vor fi transportati la UPU, intervin…

Un nou atac terorist: 11 persoane au fost impuscate Unsprezece persoane au fost impuscate, dintre care doua grav, in noaptea de sambata spre duminica intr-un cartier turistic din New Orleans, informeaza AFP, citat de Agerpres.

De ultima ora! Atac terorist in centrul Londrei. Mai multe persoane și-au pierdut viața UPDATE. Pe langa atacatorul impușcat mortal de polițiști, doua persoane și-au pierdut viața, vineri, in atacul comis pe Podul Londrei, transmite BBC, citand surse neidentificate, potrivit Reuters.

Atac terorist in supermarket: sunt morti si raniti Trei persoane au fost ucise luni intr-un atac armat intr-un supermarket al lantului de magazine Walmart din orasul Duncan, au anuntat media locale citand surse ale politiei din acest oras aflat in statul Oklahoma, centrul Statelor Unite, relateaza AFP.…

Paisprezece persoane, dintre care noua civili, au fost ucise intr-un atentat cu masina-capcana in orasul Al-Bab din nord-estul Siriei, a transmis Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

Zi insangerata! Un nou atentat terorist. Peste 50 de persoane au murit, alte zece sunt ranite Cel putin 53 de militari si un civil si-au pierdut viata intr-un atac terorist asupra unei tabere militare de la Indelimane, in apropiere de frontiera cu Nigerul, anunta presa internationala. La 24 de ore de…

Un nou atac terorist. Sunt cel putin patru morti si mai multi raniti Cel putin patru persoane au fost ucise si mai multe ranite intr-un atac la New York, informeaza sambata dimineata media americane preluate de AFP.