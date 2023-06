Un nou atac într-o școală! Un elev din Bosnia a împușcat un profesor din răzbunare A trecut o luna de cand un adolescent din Serbia a ucis opt colegi și un agest de securitate intr-o școala din Serbia. Un nou atac a avut loc, de aceasta data, la o unitate de invațamant din Bosnia. Un elev in varsta de 14 ani și-a impușcat profesorul, care a a ajuns in stare grava la spital și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Din primele informații, agresorul ar fi vrut sa se razbune dupa ce a fost exmatriculat. Profesorul a primit numeroase amenințari de la elevul sau. Polițiștii au fost sesizați, insa au spus ca situația este sub control. Minorul a fost reținut imediat dupa atac. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

