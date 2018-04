Stiri pe aceeasi tema

- Atacul a avut loc la o scoala din Republica rusa Baskortostan, din Rusia. Patru persoane au fost ranite, intre care elevi si personal didactic , iar agresorul a incercat apoi sa dea foc institutiei de invatamant. Doua eleve de 15 ani si, se pare, un profesor sau un alt angajat al institutiei…

- Moscova a anuntat sambata ca Marea Britanie va trebui sa-si reduca personalul diplomatic in Rusia cu peste 50 de persoane in cadrul cazului Skripal care a cauzat o grava criza cu tarile...

- "Apreciem ca mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic", a aratat premierul britanic TheresaMay, intr-o declaratie in Parlament. Ea a mai spus ca Marea Britanie a obtinut informatii care indicau ca Rusia, in ultimul deceniu, a examinat modalitati de raspandire…

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC potrivit News.ro . UPDATE 8:45 Bilanțul incendiului, revizuit in creștere Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si…

- Cel putin patru persoane au murit, trei fiind copii, iar alte cateva zeci au fost ranite in urma unui incendiu dintr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Focul a izbucnit la etajul al patrulea al cladirii Winter Cherry din orasul Kemerovo, conform site-ului de stiri rus Sputnik citat…

- Atac armat la o școala din orașelul rus Șadrinsk. O eleva de 13 ani a deschis focul asupra colegilor sai dintr-un pistol pneumatic. Șapte copii au suferit vanatai și rani. Unul dintre ei a fost transportat la spital, deoarece glontele de cauciuc i-a nimerit in ceafa.

- Jaf armat in orasul Sankt Petersburg din Rusia. Cativa mascati au jefuit un magazin de bijuterii si au fugit cu o masina.In urma unui schimb de focuri cu politistii, au fost raniti doi hoti si un reprezentant al fortelor de ordine.

- Un nou atac armat s-a produs la o școala in Rusia. Vineri dimineata, 19 ianuarie, in cartierul Sosnov Bor, din Ulan-Ude (capitala Buryatiei), un elev de clasa a IX-a i-a atacat pe colegii de scoala din clasa a șaptea, dupa care a dat foc școlii. Șapte persoane, inclusiv un profesor, au fost ranite.…