- Un nou atac intr-o școala din Belgrad. O fosta eleva a ranit un profesor și o alta eleva de 16 ani. Școala a fost evacuata in urma atacului, iar atacatoarea, care are 15 ani, a fost arestata. Cele doua persoane injunghiate nu au suferit rani grave, potrivit publicației sarbe Novosti, scrie digi24.ro.

- MOTIVATIE… O eleva de clasa a VIII-a din Husi a reusit sa demonstreze in aceste zile cat adevar contine vorba veche potrivit careia „cei din urma vor fi cei dintai”! Teodora Tudorica, de la Scoala „Mihail Sadoveanu” din Husi, a luat locul I la OIimpiada nationala de Geografie, de la Pitesti, dupa o…

- FELICITARI… Andreea – Elena Șușnea, din Barlad, este eleva la Școala de Poliție „Vasile Lascar” din Campina și, fiind in practica, a facut un gest deosebit. Aceasta a gasit in toaleta unei benzinarii un rucsac cu 1400 de euro in el! Viitoarea polițista a facut mici cercetari , a gasit proprietara și…

- Un profesor din Baia Mare a fost filmat in timp ce dansa pe catedra, in fața elevilor sai. Atat Inspectoratul Școlar Maramureș, cat și conducerea școlii au demarat propriile verificari. Programul „Școala altfel” a oferit elevilor de la Colegiului Tehnic Costin. D. Nenițescu din Baia Mare un moment iesit…

- PARADOX… In jur de 10.000 de elevi din 27 de judete s-au inscris la cea de-a sasea editie a concursului „Mate Plus”, competitia copiilor atrasi de Matematica si dornici de performanta! Aceste cifre arata fara tagada faptul ca la Husi, la Scoala „Mihail Sadoveanu”, dascalii acestei institutii au reusit…

- PROFESIONIST… Un tanar din Vaslui urmeaza un stagiu de pregatire la Scoala de Ofiteri a Jandarmeriei Nationale Franceze din Melun. Se numeste Marian Balaban si este locotenent in cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi „Burebista” Brasov. Ca recompensa a muncii, a pregatirii si a perseverentei sale, acesta…