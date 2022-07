Un nou ATAC în Ucraina! I-au blocat pe toți. Alertă lângă România Alerta in Ucraina. Un nou atac este programat sa inceapa ”in curand”, iar zona a fost deja pregatit. Anunțul a fost facut de Ramzan Kadirov. Potrivit acestuia, separatistii pro-rusi au inconjurat „complet” un oras din estul Ucrainei, iar toate intrarile si iesirile din oras sunt blocate. „Atacul va incepe curand”, amenința liderul cecen, care adauga ca nimeni nu mai are unde sa fuga de aceasta data. „Aliatii nostri au inconjurat complet Lisichansk. Putem spune ca un atac puternic asupra orasului va incepe curand. Dusmanul nu are unde sa fuga pentru ca iesirile si intrarile in oras sunt blocate”,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

