- O femeie a fost arestata duminica în orasul La Seyne-sur-mer, în sudul Frantei, dupa ce a ranit cu un cutter doua persoane la casa unui supermarket în timp ce striga "Allah Akbar!", a anuntat procurorul din Toulon, relateaza

