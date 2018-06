Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat in Dallas, luni (4 iunie)! Mai multe persoane au fost impușcate in timpul unui meci de fotbal american, langa Fair Park. Momentan, potrivit presei locale, ar fi vorba de cinci persoane impușcate. Printre ele s-ar fi aflat și o gravida, care a fost transportata in stare critica la spital.…

- Clipe de panica la un maraton din SUA. Evenimentul din orașul californian San Diego a fost intrerupt dupa ce o femeie ar fi deschis focul, duminica. Polițiștii au intervenit imediat. Nu se știe daca au fost raniți. O persoana suspectata ca a tras focuri de arma, duminica, in apropierea locului unde…

- Rawlings a cerut membrilor Congresului „sa ia masuri substantiale" pentru a opri atacurile armate si a adaugat ca „istoria nu o sa fie blanda cu oficialii care nu au luat masuri in fata crimelor in masa asupra copiilor nostri". El a adaugat: „Scutiti-ne de ganduri si rugaciuni si faceti-va treaba!"…

- Barbatul tundea iarba din curte, iar soția a vrut sa il ajute. Cand a deschis insa porta, a fost atinsa de soț cu motocoasa. Utilajul i-a provocat leziuni extrem de grave in zona picioarelor și a abdomenului. Femeia a fost luata de un elicopter SMURD și dusa direct in sala de operații a Spitalului…

- Un atac armat a avut loc marți seara, in apropiere de sediul YouTube din nordul Californiei. La locul incidentului au ajuns ambulanțe, iar poliția a informat populația sa ramana departe de zona, informeaza BBC News.