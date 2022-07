Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. In urma accidentului de la Sinești, 4 persoane au decedat, iar 5 au fost transportate la spital. Un minor a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. 2 persoane transportate la Spitalul Municipal Urziceni. Alte 2 persoane la o unitate spitaliceasca din București. Știrea…

- Trei persoane și-au pierdut viața, iar alte șase au fost ranite, intr-un accident care a avut loc, miercuri, in localitatea Sinești, pe E85. Potrivit IGSU, in accidentul in care au fost implicate trei autoturisme, trei persoane au decedat (adulți), iar șase persoane, intre care doi copii, primesc ingrijiri…

- Doua persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite in incendii de padure izbucnite la Setif, in nordul Algeriei, o regiune care vara trecuta s-a confruntat cu incendii soldate cu numerosi morti, a informat luni serviciul de protectie civila din aceasta tara africana, potrivit AFP.…

- Doua persoane au fost ucise si 14 au fost ranite in urma unor impuscaturi petrecute in noaptea de vineri spre sambata in centrul capitalei Oslo, informeaza AFP si Reuters, citand politia norvegiana.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a ucis cel putin 130 de persoane in Afganistan, miercuri dimineata, a declarat un oficial, adaugand ca cel putin 250 de persoane au fost ranite si se fac verificari pentru a vedea daca numarul victimelor ar putea creste, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la aproximativ…

- Cel putin o persoana, un militar, a murit si alte sapte au fost ranite in urma unei explozii cu praf de pusca la o baza militara din localitatea Teisin, din regiunea Habarovsk, potrivit unei surse din cadrul serviciului local de urgenta, relateaza agentia de stiri rusa TASS.

- Un atac armat la o ferma terapeutica din Tarile de Jos s-a soldat cu doi morti si doi raniti grav, iar presupusul autor al faptelor, prezentat ca dezechilibrat, a fost arestat, au anuntat vineri politia si mass-media locale, informeaza AFP.

- Mai multe persoane au fost impușcate intr-o stație de metrou din New York in urma unui atac armat. Potrivit unor informații preliminare ale poliției, cel puțin 13 persoane sunt ranite. Incidentul a avut loc la o stație de metrou din Brooklyn. Pompierii care au intervenit dupa ce au fost anunțate degajari…