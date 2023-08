Stiri pe aceeasi tema

- Atac armat in Bosnia: Mai multe persoane au murit, iar atacatorul s-a sinucis inainte de a fi arestatTrei persoane au fost impuscate mortal si trei ranite vineri la Gradacac, un mic oras din nord-estul Bosniei, de un barbat care s-a sinucis in timp ce fortele de ordine il cautau, informeaza surse…

- Sapte persoane au fost ranite marti dupa ce o masina a intrat in trecatori, iar apoi, atacatorul, despre care se crede ca este un palestinian din Cisiordania ocupata, a iesit din vehicul si a injunghiat cateva persoane. Politia israeliana a calificat incidentul drept terorist si a precizat ca autorul…

- Patru persoane au murit, iar alte doua sunt internate in spital in stare stabila, dupa ce un barbat a deschis focul, luni seara, in cartierul Kingsessing din Philadelphia, SUA. Principalul suspect și un alt barbat, care ar fi ripostat, au fost reținuți de polițiști, informeaza ABC News. Atacatorul care…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și alte 30 au fost grav ranite in urma unui atac armat care a avut loc in Baltimore, SUA, in cursul nopții de sambata spre duminica, potrivit Sky News, scrie digi24.ro .

- O tornada a lovit un oras din SUA: Cel puțin 3 persoane au murit. Cel putin trei persoane au murit si mai multe cladiri au fost avariate in urma unei tornade care a lovit miercuri orasul Matador din nordul statului american Texas, transmite joi Reuters citand The New York Times. CITESTE SI Lipsa…

- Un adolescent de 15 ani a fost ucis si trei persoane au fost ranite in urma unui atac armat in plina zi, sambata, 11 iunie, in cartierul Farsta din Stockholm, capitala Suedia, relateaza publicația Aftonbladet.Impușcaturile au avut loc in apropierea unei piete din sudul orasului, Sambata, la ora locala…